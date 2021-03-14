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Тест для сыктывкарцев: 10 вопросов по геометрии, на которые ответит любой школьник

Тест для сыктывкарцев: 10 вопросов по геометрии, на которые ответит любой школьник

14 марта 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Пройдите тест и освежите свои знания!

14 марта математики всего мира отмечают неофициальный, но такой известный праздник — день числа Пи. Его придумали еще в 1987 году, когда физик Ларри Шоу обнаружил, что в американской системе записи дат (месяц / число) дата 14 марта — 3/14 — и время 1:59:26 совпадает с первыми разрядами числа Пи.

Сегодня портал «ProГород Сыктывкар» предлагает вам вспомнить школьную программу и выяснить, как много вы помните из курса геометрии. 

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