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Тест для сыктывкарцев: 10 вопросов по геометрии, на которые ответит любой школьник14 марта 2021
pixabay.com
14 марта математики всего мира отмечают неофициальный, но такой известный праздник — день числа Пи. Его придумали еще в 1987 году, когда физик Ларри Шоу обнаружил, что в американской системе записи дат (месяц / число) дата 14 марта — 3/14 — и время 1:59:26 совпадает с первыми разрядами числа Пи.
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