Каждый сыктывкарец хотя бы раз в своей жизни обращал внимание на старинное здание, которое находится в Кировском парке. Однако далеко не все знают, что это строение — дом-музей Ивана Павловича Морозова. Сегодня портал «ProГород Сыктывкар» поделится с вами его историей.

Иван Павлович Морозов — крупный общественно-политический деятель Коми, первый секретарь Коми обкома КПСС и депутат Верховного Совета СССР. Именно под его руководством возводились Усинск и Вуктыл. Также под управлением этого человека были проложена железная дорога на Троицко-Печорск и построен Сыктывкарский ЛПК.

Иван Павлович Морозов

Дом-музей Морозова был открыт в 2004 году в день 80-летия Ивана Павловича. Здание является точной копией настоящего дома семейства Морозовых, который находился в селе Межадор. Именно там будущий политический и общественный деятель провел свое детство.

Сруб дома, который сейчас представлен в Сыктывкаре, был изготовлен в Койгородском районе. Его доставили в столицу Коми за пару месяцев до открытия музея. Примечательно, что дом-музей Морозова — это один из немногих, если не единственный на данный момент музей, посвященный коммунистическому лидеру, который открылся уже во время многопартийности.

Оказавшись внутрь музея, вы окунетесь в жизнь деревенских жителей середины 20 века. Там представлены варианты одежды, различная утварь, а также предметы быта. Например, русская печь и самовар с сушками, кровати. Примечательно, что все представленные тут предметы подлинны, то есть привезены с малой родины героя экспозиции.

Так, в первой части дома-музея показана история семьи Морозова, его детство и юность, учеба Ивана Павловича. Также посетители смогут узнать больше о его участии в боевых действиях и политической деятельности. После просмотра фотографий, документов и других личных вещей гости музея смогут составить свое мнение об известном земляке.

Во второй половине дома разместился зал «Старшая школа». Тут вам расскажут о том, как проходило обучение детей из крестьянских семей. Также вы узнаете больше об устоях дореволюционных школ, где наказывали не плохими отметками, а поркой и сухим горохом, на который провинившиеся вставали коленями.

Дом-музей Морозова находится по адресу: Кирова, 32. Экскурсии проводятся со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00. Записаться на экскурсию можно по номеру +7 (8212) 44-21-34.

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