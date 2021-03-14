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Жуткая семерка: названы вирусы, которые могут вызвать рак

Жуткая семерка: названы вирусы, которые могут вызвать рак

14 марта 2021 Возрастное ограничение: 12+
pixabay.com
Они присутствуют в организме большинства людей

Существуют семь известных вирусов, которые при ряде условий могут спровоцировать злокачественный процесс в организме.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии имени Блохина Владимир Гурцевич.

По словам эксперта, вирусы, которые могут вызвать онкологические заболевания, "присутствуют в организме большинства людей". Причем такое соседство может продолжаться всю жизнь без каких-либо последствий для здоровья. Но может быть и наоборот - таких случаев масса.

Речь о следующих вирусах: гепатита B и C, Эпштейна-Барра, вирусах папилломы человека, герпеса, Т-лимфотропном вирусе человека и полиомавирусе клеток Меркеля.

Рак может возникнуть не сразу после заражения вирусом, а через несколько лет. Иногда болезнь диагностируют спустя 20 лет после заражения, сообщает "РГ" со ссылкой на aif.ru.

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Здоровье

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