Боль в желудке: эксперты рассказали, как правильно преодолеть дискомфорт

В качестве натурального анальгетика рекомендуют принимать настой ромашки
Боль в желудке: эксперты рассказали, как правильно преодолеть дискомфорт14 марта 2021
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Для облегчения боли в желудке рекомендуется увеличить количество потребляемой жидкости, особенно воды, а также продуктов, богатых клетчаткой, в частности овощей и фруктов.
В качестве натурального анальгетика эксперты советует принимать настой ромашки, обладающий расслабляющим и успокаивающим свойством, и настой вербены лимонной.
Ранее врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная рассказала, что переедание может стать причиной хирургического вмешательства, так как оно приводит к растягиванию желудка и еще большему употреблению пищи.
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