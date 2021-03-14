Боль в желудке: эксперты рассказали, как правильно преодолеть дискомфорт

Для облегчения боли в желудке рекомендуется увеличить количество потребляемой жидкости, особенно воды, а также продуктов, богатых клетчаткой, в частности овощей и фруктов.

В качестве натурального анальгетика эксперты советует принимать настой ромашки, обладающий расслабляющим и успокаивающим свойством, и настой вербены лимонной.

Ранее врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная рассказала, что переедание может стать причиной хирургического вмешательства, так как оно приводит к растягиванию желудка и еще большему употреблению пищи.

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