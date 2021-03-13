Юлия Ступак завоевала золото на финальном этапе Кубка мира

Юлия Ступак завоевала золотую медаль на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня в швейцарском Энгадине прошел женский масс-старт на 10 км классическим стилем. Подробности сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Выступавшая под третьим номером Юлия с самого старта удерживала лидирующие позиции. На последнем круге лыжница Республики Коми уверенно шла первой, не оставляя соперницам ни шанса на победу. Победный результат Ступак – 25.13.3. Второе место заняла норвежка Хайди Венг с отставанием в 7.1 секунды. Бронзовым призером стала шведка Эбба Андерссон + 8.5 сек.

- На самом деле еще на разминке поняла, что у меня хорошее самочувствие и борьба будет хорошая. Плюс спасибо лыжам - иногда я их ругаю, сегодня хвалю, даю честную оценку. Сегодня они были изумительны, сервис бригада работала на 100%, - рассказала Ступак журналистам «МАТЧ-ТВ».

Эта победа позволяет Юлии сохранять второе место в общем зачете Кубка мира, уступая лишь американке Джессике Диггинс. Отметим, что сегодняшний день оказался крайне удачным для сборной России. Помимо победы Юлии Ступак, золото среди мужчин выиграл Александр Большунов.

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