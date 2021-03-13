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10 причин посетить Коми: рейтинг от Владимира Уйбы

10 причин посетить Коми: рейтинг от Владимира Уйбы

13 марта 2021 Возрастное ограничение: 0+
Виктор Бобырь / ИА «СеверМедиа»
Наш регион стал столицей уникального проекта

В год своего векового юбилея Республика Коми стала столицей проекта «Серебряное ожерелье России». Об этом объявил Владимир Уйба на пленарном заседании «Туризм: новое открытие Севера!», которое состоялось 12 марта в рамках Первого Туристского конгресса регионов Севера.

- В год своего векового юбилея Республика Коми стала не только местом перезагрузки, но и столицей уникального проекта «Серебряное ожерелье России». Это событие для туристской сферы региона невозможно переоценить. Наравне с огромной честью, это и колоссальная ответственность, - передает пресс-служба главы Коми слова губернатора. 

В своём выступлении Владимир Уйба обозначил десять причин посетить Республику Коми. Это десять ключевых туристских локаций с уникальными в масштабах страны событиями и явлениями, которые могут стать магнитом для путешественников.

1. Заполярная Воркута – столица мира, которая является центром мемориального туризма России.

2. Национальный парк «Югыд ва» и Печоро-Илычский заповедник – реликтовая тайга и «лёгкие Европы».

3. Ижма – старинное село, сохранившее традиционный уклад жизни коми-ижемцев и уникальную культуру хороводных гуляний – праздник «Луд».

4. Усть-Цильма – село старообрядцев, в котором живут потомки новгородцев, по сей день сохранившие культуру староверов. Усть-Цилемская горка – единственный в своём роде этнографический праздник, который ежегодно становится центром притяжения тысяч путешественников.

5. Село Керчомъя Усть-Куломского района – отправная точка в судьбе бывшего юриста и будущего великого художника Кандинского. Этнографический туризм в Коми невозможно представить без знаменитого Пути Василия Кандинского.

6. Ухта – родина первой российской нефти и ключевая точка промышленного туризма.

7. Усть-Вымь – старинное село, колыбель православия Коми края, сегмент паломнического туризма.

8. Село Ыб Сыктывдинского района – самое древнее село в России. Здесь идеально сочетаются транспортная доступность, имеющаяся туристская инфраструктура (Финно-угорский этнопарк) и эталонный природно-деревенский ландшафт.

9. и 10. Величественная гора Манарага и седьмое чудо России плато Маньпупунёр – две главные на сегодняшний день точки на туристской карте Республики Коми.

- И сейчас, раскрывая перед вами десять причин посетить Коми, я для себя отмечаю, что каждая из них уникальна. И мы, определяя главную точку Республики внутри проекта «Серебряное ожерелье России» в 2021-2022-м годах, сделаем этот выбор всем регионом. 22 августа, в главный день празднования векового юбилея Коми, мы подведем итоги народного голосования среди 10 ключевых туристских локаций республики, - рассказал Владимир Уйба.

Глава Коми пригласил участников Первого Туристского конгресса регионов Севера на главные юбилейные мероприятия, которые пройдут в августе этого года, и призвал приезжать в гости чаще, без какого-либо повода, «просто так, много-много раз».

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Глава Коми Туризм

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