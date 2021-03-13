Если ваш телефон со временем начинает «подвисать» и все медленнее работать, а приложения на нем зависают или вылетают, то пора почистить оперативную память. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

По словам специалиста, простой способ наладить быстродействие телефона встроенными средствами очистки памяти ОЗУ и ПЗУ в системных настройках.

- Так как память в телефоне одна оперативная, а другая постоянная, то они разнесены в настройках. Достаточно часто память забивается медиафайлами из мессенджеров. Для этого можно отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках, — советует эксперт.

Существует много приложений, которые можно скачать с AppStore или Google Play — они могут помочь вам очистить любую память. Но, предупреждает Тимофеев, при использовании скачанных приложений по очистке памяти телефона есть риск случайно подхватить рекламный вирус. Современные заводские ОС уже достаточно продвинуты, чтобы вручную оптимально очищать память телефона.

В разделе оперативной памяти можно очистить кэш работающих (чаще одновременно фоном) приложений, которые запущены в настоящее время.

- Мы часто просматриваем страницы интернета, поэтому также полезно проводить очистку кэша и истории в браузере — удалить cookie, историю запросов, файлы, разрешения для сайтов и т.д., — заключил Тимофеев.

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