Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект, который освобождает чиновников, судей, прокуроров, военнослужащих и другие категории граждан от наказания за нарушение антикоррупционных норм, если оно произошло по не зависящим от госслужащих обстоятельствам. В пояснительной записке к документу говорится, что их не будут наказывать, если «несоблюдение ограничений и запретов <...> признается следствием не зависящих от него обстоятельств». К таким относятся стихийные бедствия, в том числе землетрясения, наводнения, ураганы, а также пожары, массовые заболевания, забастовки, военные действия, террористические акты. Кроме того, «нечаянная» коррупция возможна в условиях введенных органами власти ограничительных мер.

Эта новость вызвала бурную реакцию сыктывкарцев. В паблике «Про Города» в ВК горожане обсудили готовящийся закон. Портал PG11.ru собрал лучшие комментарии людей.

- Что за бред? Получается при землетрясении судья может брать на лапу? - Константин Лысенко.

- Как можно сделать преступление «нечаянно»? Ну наши жгут! За границей народ офигивает, наверное! - Надежда Торлопова.

- Сейчас у них стихийное бедствие будет любая пандемия. А их придумать можно много. Может, и все преступления узаконите, чего уж мелочиться? - Анастасия Жукова.

- Сейчас всех своих под этот закон подгребут. Если человек невиновен, дело нужно пересматривать, а не законы для своих лепить, - Елена Рамазанова.

- Совсем уже что ли?! А можно нечаянно не вернуть кредит или проехать с превышением скорости! Мда уж, маразм крепчает! - Николай Эдуардович.

- Навальный, наверно, где-то баландой поперхнулся, - Максим Давидюк.

- Чем ближе крах империи - тем глупее законы, - Никита Трач.

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