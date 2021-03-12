Видеорепортаж: где сыктывкарцы перебегают дорогу не по правилам и почему они это делают

Видеорепортаж: где сыктывкарцы перебегают дорогу не по правилам и почему они это делают12 марта 2021
Скриншот из видео
Людям неудобно пользоваться пешеходными переходами
Сыктывкарцы часто перебегают дорогу в неположенных местах, подвергая свои жизни опасности. Журналисты портала PG11.ru вместе с главой отделения «Городские прокты» Дмитрием Маховым вышли на улицы и узнали, в чем же причина их действий.
Всего мы исследовали три самых популярных участка для перехода:
- улица Первомайская возле Центрального бассейна.
- улица Первомайская возле ТРЦ «Майский».
- улица Пушкина возле дома 64.
Как отметил урбанист Дмитрий Махов, основная проблема города в том, что нет переходов до точек притяжения горожан, таких как торговые центры и остановки. Он еще раз напомнил, что они должны быть там, где нужно пешеходам.
- Хочу отметить, что в городе ни в коем случае не нужно делать наземные и подземные переходы. Они недоступны для маломобильных граждан, а таких 20 процентов в городе. Это и пожилые, и дети, и мамы с колясками, - заключил урбанист.
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12 марта 2021, 18:00
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