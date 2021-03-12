Видеорепортаж: где сыктывкарцы перебегают дорогу не по правилам и почему они это делают

Сыктывкарцы часто перебегают дорогу в неположенных местах, подвергая свои жизни опасности. Журналисты портала PG11.ru вместе с главой отделения «Городские прокты» Дмитрием Маховым вышли на улицы и узнали, в чем же причина их действий.

Всего мы исследовали три самых популярных участка для перехода:

улица Первомайская возле Центрального бассейна.

улица Первомайская возле ТРЦ «Майский».

улица Пушкина возле дома 64.

Как отметил урбанист Дмитрий Махов, основная проблема города в том, что нет переходов до точек притяжения горожан, таких как торговые центры и остановки. Он еще раз напомнил, что они должны быть там, где нужно пешеходам.

- Хочу отметить, что в городе ни в коем случае не нужно делать наземные и подземные переходы. Они недоступны для маломобильных граждан, а таких 20 процентов в городе. Это и пожилые, и дети, и мамы с колясками, - заключил урбанист.

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