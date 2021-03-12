«Волки нападают только на женщин»: глава Минприроды Коми рассказал, почему не нужно бояться хищников

Новый глава Минприроды Коми Алексей Кузнецов, которого назначили на должность 24 февраля, на пресс-конференции рассказал, почему не стоит бояться волков. По его словам, они нападают только на женщин.

- Бедные волки! В других регионах волков любят, берегут. Вы почему их боитесь? Вы не представляете, насколько это трусливое существо. Оно так вас боится! Если вы выйдете в лес и встретите его, то он убежит, - рассказал новый глава Минприроды.

Алексей Кузнецов отметил, что из людей волки нападают только на девушек и женщин. По его словам, в Республике Коми не было ни одного нападения этого хищника на мужчину.

- Волки нападают только на женщин. У этого хищника на мужской адреналин реакция моментальная. Если их в стае меньше пяти, они и близко не подойдут, - рассказал Алексей Кузнецов.

Мужчина отметил, что собаки для волков - это отличная пища, которая еще подает сигналы.

- Боитесь за своих животных - держите их дома, - заключил министр.

Напомним, что волки добрались до Сыктывкара. 10 марта зищники напали на собаку и разорвали ее. Животное оставили даже без внутренностей.

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