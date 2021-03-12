«Волки нападают только на женщин»: глава Минприроды Коми рассказал, почему не нужно бояться хищников

«Волки нападают только на женщин»: глава Минприроды Коми рассказал, почему не нужно бояться хищников12 марта 2021
Фото из архива PG11.ru
Он предложил держать своих животных дома
Новый глава Минприроды Коми Алексей Кузнецов, которого назначили на должность 24 февраля, на пресс-конференции рассказал, почему не стоит бояться волков. По его словам, они нападают только на женщин.
- Бедные волки! В других регионах волков любят, берегут. Вы почему их боитесь? Вы не представляете, насколько это трусливое существо. Оно так вас боится! Если вы выйдете в лес и встретите его, то он убежит, - рассказал новый глава Минприроды.
Алексей Кузнецов отметил, что из людей волки нападают только на девушек и женщин. По его словам, в Республике Коми не было ни одного нападения этого хищника на мужчину.
- Волки нападают только на женщин. У этого хищника на мужской адреналин реакция моментальная. Если их в стае меньше пяти, они и близко не подойдут, - рассказал Алексей Кузнецов.
Мужчина отметил, что собаки для волков - это отличная пища, которая еще подает сигналы.
- Боитесь за своих животных - держите их дома, - заключил министр.
Напомним, что волки добрались до Сыктывкара. 10 марта зищники напали на собаку и разорвали ее. Животное оставили даже без внутренностей.
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