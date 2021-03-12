Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунный посевной календарь 2021 Куда пойти учиться? Подарки на 8 Марта
Главная
Новости
«Волки нападают только на женщин»: глава Минприроды Коми рассказал, почему не нужно бояться хищников

«Волки нападают только на женщин»: глава Минприроды Коми рассказал, почему не нужно бояться хищников

12 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Он предложил держать своих животных дома

Новый глава Минприроды Коми Алексей Кузнецов, которого назначили на должность 24 февраля, на пресс-конференции рассказал, почему не стоит бояться волков. По его словам, они нападают только на женщин.

- Бедные волки! В других регионах волков любят, берегут. Вы почему их боитесь? Вы не представляете, насколько это трусливое существо. Оно так вас боится! Если вы выйдете в лес и встретите его, то он убежит, - рассказал новый глава Минприроды.

Алексей Кузнецов отметил, что из людей волки нападают только на девушек и женщин. По его словам, в Республике Коми не было ни одного нападения этого хищника на мужчину. 

- Волки нападают только на женщин. У этого хищника на мужской адреналин реакция моментальная. Если их в стае меньше пяти, они и близко не подойдут, - рассказал Алексей Кузнецов.

Мужчина отметил, что собаки для волков - это отличная пища, которая еще подает сигналы. 

- Боитесь за своих животных - держите их дома, - заключил министр.

Напомним, что волки добрались до Сыктывкара. 10 марта зищники напали на собаку и разорвали ее. Животное оставили даже без внутренностей. 

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
Животные

Читайте также: Состояние девочки, на которую напала свора собак в Коми, улучшилось

Комментарии 2

18 минут назад Хвост
Бедная республика.
Ответить
10 минут назад Точно
У меня кот дома нападает только на жену. А если серьезно, то странный этот Кузнецов, надо его одного в лес отправить и посмотреть, съедят его волки или нет.
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре грузовик оставил без тепла почти две тысячи человек Посмотреть все

Редакция рекомендует

10 марта
«Зарни Шайт»: что стало с единственной в России региональной краудфандинговой платформой из Коми Читать
09 марта
Лапти и коромысло: что подарить сыктывкарке, чтобы она стала первой красавицей на деревне Читать
06 марта
Финансовые лайфхаки: что нужно знать начинающему инвестору в Коми Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

06 марта
Автоэксперт: новые правила техосмотра могут значительно повысить его стоимость
06 марта
В России предложили ввести новую выплату на детей
01 марта
Россию назвали «горячей точкой» мирового роста цен на продукты
21 февраля
Владимир Жириновский предложил установить предельный вес чиновника в России
31 января
В России увеличили выплаты военным и силовикам
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru