Подозрительно бедные: Минтруд предложил проанализировать детские выплаты некоторым семьям

Минтруд РФ выступил за корректировку программу поддержки семей с детьми в возрасте от трех до семи лет на 2021 год. Он предложил ограничить получение выплат подозрительно бедными семьями, то есть семьями с формально низкими доходами и при этом существенным семейным имуществом, а также семьями без легальных доходов, сообщает Коммерсант.

По инициативе Минтруда, на получение выплат не может претендовать семья, у которой одновременно есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека. При этом выплата будет предоставляться семьям с квартирами площадью менее 24 кв. м. на человека, дачей, гаражом, одним автомобилем, одним мотоциклом и сбережениями на сумму порядка 250 тыс. руб. Для инвалидов и получателей соцподдержки действуют оговорки.

Право получения выплат на детей от трех до семи лет при отсутствии официальных доходов предлагается сохранить, в частности, для ухаживающих за ребенком до трех лет, ребенком-инвалидом, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет. В числе уважительных причин для отсутствия формальных доходов также указаны срочная служба, официальный статус безработного и обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет.

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