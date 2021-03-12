В России заявили о новом птичьем гриппе, опасном для человека

Новый тип птичьего гриппа скоро мутирует и будет передаваться от человека к человеку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает ТАСС.

- Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятность. Это, скорее всего, случится. Но мы увидели это раньше, чем наступила беда, — отметила она. Попова также подчеркнула, что раннее обнаружение угрозы поможет подготовиться к опасному сценарию — разработать тесты и создать вакцину.

«Не понадобится - вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы. То есть мы смогли увидеть и предупредить все мировое сообщество о том, что угроза есть», — добавила глава ведомства. По словам Поповой, выявление птичьего гриппа у людей стало открытием мирового уровня.

В феврале 2021 года Попова заявила, что ученые центра «Вектор» подтвердили первые случаи в мире заражения людей вирусом птичьего гриппа A(H5N8). Тогда сообщалось, что заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре прошлого года произошла вспышка среди поголовья птиц.

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