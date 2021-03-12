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Эксперты рассказали чем опасна «сушка» тела

Эксперты рассказали чем опасна «сушка» тела

12 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com
Нужного результата можно достичь, но только постепенно

Поддержание мышечной массы и сокращение в разумных пределах жировой ткани – альфа и омега здорового образа жизни. Каким должно быть их оптимальное соотношение, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, доцент кафедры анатомии Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта Екатерина Петренко, передает РИА Новости.

Другой фактор, влияющий на «строительство» мышц и «сжигание» жира, – индивидуальные особенности организма. Кому-то набор мышечной массы и уменьшение жировой прослойки даются относительно легко, а кому-то приходится почти ежедневно упражняться в спортзале и пристально следить за потребляемыми калориями. В любом случае, нужного результата можно достичь, но только постепенно, объяснила Екатерина Петренко.

- Набрать мышечную массу можно даже астеникам. Но изменение веса – это вариант физического развития, а развитие всегда происходит постепенно, – констатировала она.

Многие люди чересчур увлекаются «сушкой» своего тела, то есть резким сокращением массы жировой ткани, продолжила эксперт. По ее словам, подобные усилия могут принести вред вместо пользы.

- Жировая ткань нужна не только для обеспечения энергии, она же ‒ источник гормонов, которые в том числе способствуют приросту мышечной массы, – добавила Екатерина Петренко в интервью радио Sputnik.

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Здоровье

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