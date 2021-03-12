Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунный посевной календарь 2021 Куда пойти учиться? Подарки на 8 Марта
Главная
Новости
Траты россиян на приготовление блинов выросли на 3%

Траты россиян на приготовление блинов выросли на 3%

12 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
В заведениях общепита порцию блинов покупали в среднем за 109 рублей, что на 10% выше уровня прошлого года

Траты россиян на покупку набора основных продуктов для приготовления блинов за год выросли на 3%, свидетельствует исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД», подготовленное для РИА Новости.

Аналитики рассчитали, сколько россияне с 1 по 9 марта потратили на набор ингредиентов для приготовления блинов на четверых. Для рецепта нужны молоко (500 миллилитров), яйца (2 штуки), стакан муки (200 грамм), масло подсолнечное (3 столовых ложки), сахар (1 столовая ложка), соль (1 щепотка).

 - Средний чек затрат на покупку такого продуктового набора в российских магазинах в целом по России составил 77,4 рубля, что на 3% выше, чем за аналогичный период 2020 года, - подсчитали в компании.

В компании пояснили, что небольшой рост «индекса блинов» связан со снижением среднего чека покупки молока, который оказался ниже прошлогоднего уровня на 10%. При этом траты на банку варенья к блинам составили в среднем 126 рублей, на 2% превысив прошлогодний уровень. А на сгущенку – 98 рублей, что оказалось на 9% больше.

В заведениях общепита порцию блинов покупали в среднем за 109 рублей, что на 10% выше уровня прошлого года. А оладьи – за 118 рублей (это на 14% больше).

Эксперты «Платформы ОФД» отмечают, что россияне привыкли к готовке дома. На этом фоне росла и частота приготовления блинов, которые помогали разнообразить меню. Тем не менее, это блюдо потребителю «не надоело». В этот раз, накануне и в первые дни масленичной недели, частота покупок блинной муки выросла на 31%, варенья – на 23%, а сгущенки – на 2%.

В эти дни в России празднуют Масленицу - древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Она отмечается в течение недели перед Великим постом. Масленица в 2021 году выпадает на неделю с 8 по 14 марта. Угощения с блинами - один из основных атрибутов праздника.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
Еда

Читайте также: Российские эксперты оценили безопасность блинчиков с мясом

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре грузовик оставил без тепла почти две тысячи человек Посмотреть все

Редакция рекомендует

10 марта
«Зарни Шайт»: что стало с единственной в России региональной краудфандинговой платформой из Коми Читать
09 марта
Лапти и коромысло: что подарить сыктывкарке, чтобы она стала первой красавицей на деревне Читать
06 марта
Финансовые лайфхаки: что нужно знать начинающему инвестору в Коми Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

06 марта
Автоэксперт: новые правила техосмотра могут значительно повысить его стоимость
06 марта
В России предложили ввести новую выплату на детей
01 марта
Россию назвали «горячей точкой» мирового роста цен на продукты
21 февраля
Владимир Жириновский предложил установить предельный вес чиновника в России
31 января
В России увеличили выплаты военным и силовикам
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru