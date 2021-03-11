«Как если бы хакер держал его в руках»: названы опасные приложения для смартфона

Эксперт журнала Forbes Зак Доффман перечислил приложения, которые нужно немедленно удалить со смартфона, передает РИА Новости.

По словам специалиста, в Google Play обнаружили восемь опасных приложений, которые могут украсть банковские реквизиты пользователя и даже обойти двухфакторную аутентификацию.

Доффман предупредил, что в этих программах присутствует троян под названием Clast82, который может устанавливать любое вредоносное ПО на гаджет. Clast82 получает удаленный доступ к зараженному устройству. После этого троян чаще всего устанавливает приложение AlienBot для кражи банковских данных.

- Clast82 получает полный доступ к смартфону, как если бы хакер держал его в своих руках, — говорится в статье.

Специалист перечислил названия приложений из Google Play Store, содержащие вредоносное ПО:

Cake VPN (com.lazycoder.cakevpns)

Pacific VPN (com.protectvpn.freeapp)

eVPN (com.abcd.evpnfree)

BeatPlayer (com.crrl.beatplayers)

QR/Barcode Scanner MAX (com.bezrukd.qrcodebarcode)

Music Player (com.revosleap.samplemusicplayers)

tooltipnatorlibrary (com.mistergrizzlys.docscanpro)

QRecorder (com.record.callvoicerecorder)

Эксперт посоветовал после удаления перечисленных программ со смартфона проверить банковские счета на подозрительную активность, а также сменить пароли для входа в мобильный банк.

В статье уточняется, что Google удалил эти приложения из своего Play Store, однако эксперты назвали их возвращение в сервис по скачиванию приложений под другими названиями лишь вопросом времени.

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