«Как если бы хакер держал его в руках»: названы опасные приложения для смартфона

«Как если бы хакер держал его в руках»: названы опасные приложения для смартфона11 марта 2021
pixabay.com
В этих программах присутствует троян под названием Clast82
Эксперт журнала Forbes Зак Доффман перечислил приложения, которые нужно немедленно удалить со смартфона, передает РИА Новости.
По словам специалиста, в Google Play обнаружили восемь опасных приложений, которые могут украсть банковские реквизиты пользователя и даже обойти двухфакторную аутентификацию.
Доффман предупредил, что в этих программах присутствует троян под названием Clast82, который может устанавливать любое вредоносное ПО на гаджет. Clast82 получает удаленный доступ к зараженному устройству. После этого троян чаще всего устанавливает приложение AlienBot для кражи банковских данных.
- Clast82 получает полный доступ к смартфону, как если бы хакер держал его в своих руках, — говорится в статье.
Специалист перечислил названия приложений из Google Play Store, содержащие вредоносное ПО:
- Cake VPN (com.lazycoder.cakevpns)
- Pacific VPN (com.protectvpn.freeapp)
- eVPN (com.abcd.evpnfree)
- BeatPlayer (com.crrl.beatplayers)
- QR/Barcode Scanner MAX (com.bezrukd.qrcodebarcode)
- Music Player (com.revosleap.samplemusicplayers)
- tooltipnatorlibrary (com.mistergrizzlys.docscanpro)
- QRecorder (com.record.callvoicerecorder)
Эксперт посоветовал после удаления перечисленных программ со смартфона проверить банковские счета на подозрительную активность, а также сменить пароли для входа в мобильный банк.
В статье уточняется, что Google удалил эти приложения из своего Play Store, однако эксперты назвали их возвращение в сервис по скачиванию приложений под другими названиями лишь вопросом времени.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
11 марта 2021, 18:00
Комментарии 0