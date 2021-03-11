Выплаты на детей станут зависеть от доходов семьи

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Документ опубликован в среду на интернет-портале правовой информации.

- В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей, - говорится в тексте указа.

В документе отмечается, что, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата составит 100% прожиточного минимума.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда, правительству в ближайшее время предстоит утвердить правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет включительно для малообеспеченных семей, пишет ТАСС.

- При разработке правил 2021 года будут учтены обращения регионов, общественных организаций и граждан, которые поступили в Минтруд России в прошлом году и в первые месяцы 2021 года. Задача правил - обеспечить максимальную адресность выплаты, предусмотрев комплексную оценку нуждаемости, включающую оценку доходов и имущественной обеспеченности граждан, сохранив простой способ получения выплаты: по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ (органах соцзащиты), - отметили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что если ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере - 50% от регионального прожиточного минимума на детей, то теперь оно будет назначаться более адресно.

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