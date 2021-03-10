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России предрекли катастрофически долгое лето

России предрекли катастрофически долгое лето

10 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Вышло уже много исследований, предсказывающих критические последствия изменения климата

Прогноз о том, что потепление в Северном полушарии к ХХII веку станет критическим для деятельности человека, не нов, но есть шанс этого не допустить, заявил РИА Новости доцент географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Павел Константинов, пишет РИА Новости.

Так он прокомментировал опубликованное на днях исследование ученых из ведущих институтов Китая. Согласно нему, при худшем сценарии к 2100 году лето в России и других странах Северного полушария будет длиться почти полгода, а зима – лишь два месяца.

- Вообще, ситуация опасная, потому что пока как раз в основном ничего особо не предпринимается. Сейчас время насторожиться, как минимум, и собраться, я бы так сказал. Что-то изменить можно, но нужно также быть готовыми адаптироваться к тому, чего уже изменить нельзя, - рассказал кандидат географических наук Константинов.

По его словам, вышло уже много исследований, предсказывающих критические последствия изменения климата к 2100 году. Причем проводились они как зарубежными, так и российскими учеными, зачастую более десяти лет назад.

В то же время он не согласился с формулировкой о том, что лето в России будет длиться дольше, а зима сократится. Астрономические лето и зима всегда начинаются и заканчиваются в одно и тоже время, а вот температурные режимы меняются. При этом, по словам ученого, территория России действительно «теплеет примерно в два раза быстрее, чем остальной земной шар».

- У нас есть стратегия, есть Парижские соглашения, в которых мы участвуем, а теперь и США вернулись. Если будем принимать грамотные меры, то сведем все риски к минимуму. Но это не чисто российская история, вопрос исключительно в наличии политической воли для того, чтобы следовать этим мерам, - добавил эксперт.

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