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Иван Голубков взял очередное золото Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону

Иван Голубков взял очередное золото Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону

10 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Фото: Минспорта Коми
Иван Голубков продолжил свое успешное выступление в Словении

10 марта состоялась заключительная гонка по биатлону в рамках первого этапа Кубка мира. Ведущий спортсмен с инвалидностью Коми Иван Голубков продолжил свое успешное выступление в Словении.

Накануне россиянин завоевывал вторую золотую медаль Кубка мира в биатлонной программе. А сегодня пополнил свою коллекцию еще одним золотом. Не допустив ни единого промаха на огневых рубежах, Иван уверенно финишировал первым. Ближайший преследователь Тарас Рад из Украины проиграл 27 секунд. Его земляк Василий Кравчук замкнул тройку призеров с отставанием почти 39 секунд. Таким образом, всего на стартовом для российских паралимпийцев этапе Кубка мира представитель Коми одержал победу в пяти гонках и один раз финишировал вторым.

Второй этап Кубка мира начнется на следующей неделе с 15 по 26 марта в финском Вуокатти. Вместе с Иваном, который возглавил общий зачет КМ в обеих дисциплинах, на этих соревнованиях выступит наша прославленная чемпионка Паралимпийских игр Мария Иовлева, сообщает пресс-служба Минспорта Коми.

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Спорт

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