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Ночные морозы в Сыктывкаре побили 113-летний рекорд

Ночные морозы в Сыктывкаре побили 113-летний рекорд

10 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
В ночь на 10 марта на северо-востоке Коми температура опускалась до минус 42

Температурный рекорд последних 113 лет побит в ночь на среду в Сыктывкаре, где температура опустилась до минус 32,5 градуса. Это превосходит исторический минимум, зафиксированный в ночь на 10 марта 1908 года.

- Сегодня ночью в период с 3 до 6 часов метеостанция в Дырносе в Сыктывкаре зафиксировала температуру минус 32,5 градуса, что на 1,2 градуса ниже, чем в ночь на 10 марта 1908 года. Этот показатель 113-летней давности являлся абсолютным историческим минимумом, так холодно больше не бывало. Теперь этот рекорд побит, - сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми Ольга Козак.

Причиной таких морозов стало ультраполярное вторжение - заток арктического воздуха со стороны Карского моря. Это наблюдалось в регионе в феврале, когда около месяца стояли морозы в 40 градусов и ниже. Исторический минимум по температуре был побит в Сыктывкаре и в феврале: 22-23 февраля фиксировались морозы сильнее, чем 22-23 февраля 1912 года.

В среду днем морозы начнут отступать, сообщила Козак. «Уже сейчас состояние неба меняется, появляется облачность, местами снег. Ближайшей ночью будет еще очень холодно на севере республики, где были морозы до минус 43 градусов, затем холода будут отступать и с севера», - отметила представитель метеослужбы.

По данным синоптиков, в ночь на 10 марта на северо-востоке региона температура опускалась до минус 42 градусов, днем ожидается до минус 29 градусов, в Сыктывкаре днем - до минус 17. 11-12 марта на крайнем северо-востоке прогнозируется до минус 36 градусов, днем - до 18 градусов ниже нуля. На смену солнечной погоде придут метели.

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