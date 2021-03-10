Уроженец Сыктывкара Василий Спирин ищет деньги, чтобы подарить своей дочери Марии последний шанс на жизнь. Девочка уже поборола болезнь однажды, но после шести лет ремиссии у ребенка произошел рецидив.

Диагноз «острый лимфобластный лейкоз (рак крови)» Марии поставили в 2013 году, когда ей было всего пять месяцев. Из-за пластичного гена MLL болезнь с трудом поддается лечению: Маша пережила высокодозную химию, двухлетнее лечение, но сумела выйти в ремиссию.

Однако в 2019 году произошел рецидив. Марии пришлось начать все заново, она снова прошла через химиотерапию, ей пересадили костный мозг брата, который, увы, подходил лишь на 50%. А позже диагноз поменялся на «острый миелобластный лейкоз».

В России не смогли подобрать полностью совместимого донора, но Маше согласились помочь провести повторную пересадку в Израильской клинике Хадасса. Но, к сожалению, из-за устойчивого к химиотерапии пластичного гена MLL повторная трансплантация костного мозга не привела к ремиссии.

Как рассказал Василий, израильские врачи предложили противорецидивное лечение новым американским препаратом с целевым воздействием на ген MLL — «sndx-5613». В клинике семье выставили счет в 35 632$ (2 754 482 рублей). На сегодняшний момент собрано 829 649,52 рублей. Отец Маши рассказал, что они уже просрочили оплату к дате продолжения лечения (03.03.2021). Но клиника пошла навстречу и начала лечение на основе частичной оплаты 28 тысяч шекелей, которые успели собрать. Остаток задолженности семье необходимо погасить как можно быстрее в разумные сроки.

— Эта та возможность, за которую мы держимся всеми силами. Помогите нашей дочери Марии остаться живой.

Если вы готовы помочь Маше выжить, направляйте любую сумму по следующим реквизитам:



КАРТА СБЕРБАНКА: 4274 3200 5342 3839 СПИРИН ВАСИЛИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

КАРТА БАНК ОТКРЫТИЕ : 2200 2905 5000 8016 Спирин Василий Станиславович



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