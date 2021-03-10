«Помогите ей остаться живой»: уроженец Сыктывкара разыскивает средства на лечение маленькой дочери10 марта 2021
vk.com / Группа помощи Спириной Марии / Бывший сыктывкарец разыскивает средства на лечение маленькой дочери
Семья всеми силами держится за последний шанс для своего ребенка
Уроженец Сыктывкара Василий Спирин ищет деньги, чтобы подарить своей дочери Марии последний шанс на жизнь. Девочка уже поборола болезнь однажды, но после шести лет ремиссии у ребенка произошел рецидив.
Диагноз «острый лимфобластный лейкоз (рак крови)» Марии поставили в 2013 году, когда ей было всего пять месяцев. Из-за пластичного гена MLL болезнь с трудом поддается лечению: Маша пережила высокодозную химию, двухлетнее лечение, но сумела выйти в ремиссию.
Однако в 2019 году произошел рецидив. Марии пришлось начать все заново, она снова прошла через химиотерапию, ей пересадили костный мозг брата, который, увы, подходил лишь на 50%. А позже диагноз поменялся на «острый миелобластный лейкоз».
В России не смогли подобрать полностью совместимого донора, но Маше согласились помочь провести повторную пересадку в Израильской клинике Хадасса. Но, к сожалению, из-за устойчивого к химиотерапии пластичного гена MLL повторная трансплантация костного мозга не привела к ремиссии.
Как рассказал Василий, израильские врачи предложили противорецидивное лечение новым американским препаратом с целевым воздействием на ген MLL — «sndx-5613». В клинике семье выставили счет в 35 632$ (2 754 482 рублей). На сегодняшний момент собрано 829 649,52 рублей. Отец Маши рассказал, что они уже просрочили оплату к дате продолжения лечения (03.03.2021). Но клиника пошла навстречу и начала лечение на основе частичной оплаты 28 тысяч шекелей, которые успели собрать. Остаток задолженности семье необходимо погасить как можно быстрее в разумные сроки.
— Эта та возможность, за которую мы держимся всеми силами. Помогите нашей дочери Марии остаться живой.
Если вы готовы помочь Маше выжить, направляйте любую сумму по следующим реквизитам:
КАРТА СБЕРБАНКА: 4274 3200 5342 3839 СПИРИН ВАСИЛИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
КАРТА БАНК ОТКРЫТИЕ : 2200 2905 5000 8016 Спирин Василий Станиславович
Все документы, отчеты и выписки находятся в официальной группе сбора средств.
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10 марта 2021, 14:00
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