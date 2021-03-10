Известного сыктывкарского правозащитника вновь задержали за участие в акции протеста

Известного сыктывкарского правозащитника Эрнеста Мезака задержали на пороге аэропорта, когда он пытался улететь в Москву. Как сообщил мужчина в своем Telegram-канале, это связано с делом о неповиновении требованиям сотрудника полиции на акции протеста 31 января.

Эрнест Мезак должен был улететь в Москву на суд 10 марта, где выступал защитником. Однако в 04.55 его задержали на пороге аэропорта и доставили в спецприемник УМВД. Там на него составили протокол об административном задержании.

Правозащитника посадили в клетку, однако он не растерялся и позвонил своим адвокатам. Вскоре они прибыли - ими оказались Владислав Коснырев и Павел Миланович.

Портал PG11.ru продолжает следить за историей правозащитника. На момент публикации больше информации о его задержании нет.

Напомним, что 31 января в Сыктывкаре и по всей России прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Задержали более 65 человек, в том числе и Эрнеста Мезака. Многих судили сразу и выписывали штрафы по 10 тысяч рублей.

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