«Зарни Шайт»: что стало с единственной в России региональной краудфандинговой платформой из Коми

В 2016 году в Коми был создан амбициозная краудфандинговая площадка «Зарни Шайт». Портал PG11.ru узнал, что с ней происходит сейчас и каких успехов она успела добиться.

Краудфандинг - коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. Сбор средств может служить различным целям — помощи пострадавшим от стихийных бедствий, поддержке со стороны болельщиков, поддержке политических кампаний, финансированию стартап-компаний и малого предпринимательства, созданию свободного программного обеспечения, получению прибыли от совместных инвестиций и многому другому.

«Зарни Шайт» – это площадка, на которой автор имеет возможность размещать информацию о своих проектах, мероприятиях, товарах и услугах с целью последующего сбора необходимого количества денег посредством коллективного финансирования. Основная идея создания краудфандинговой платформы «Зарни Шайт» в том, чтобы найти инвесторов для реализации своего проекта или интересные начинания в своем регионе.

В основном платформа нацелена на Республику Коми, что дает возможность авторам проектов обратиться напрямую к своей целевой аудитории, узнать их мнение и даже создать целое сообщество вокруг своего проекта. Платформа позволяет разместить проекты разной направленности и сферы деятельности, а также является еще одной возможностью для реализации социально значимых проектов и инициатив.

Как заявила директор «Бизнес инкубатора» Пальневич Инна, проект все еще функционирует. За время работы было завершено несколько проектов, на которые суммарно собрали 75 000 рублей.

- Это первая в России краудфандинговая площадка регионального уровня. В отличие от подобных проектов, наши сборы не ограничены по времени. И мы действительно смогли помочь многим, - отметила Инна Пальневич.

Директор заявила, что было реализовано много интересных проектов, таких как:

« Елочка живи ». Сельской школе собирали 20 000 рублей на покупку искусственной елки.

». Сельской школе собирали 20 000 рублей на покупку искусственной елки. « Коми национальный костюм — отражение традиций нашей Малой Родины ». Для выступления детям из сельском школы собирали деньги на национальные костюмы 24 000 рублей.

». Для выступления детям из сельском школы собирали деньги на национальные костюмы 24 000 рублей. « Деревня с песнями жива ». Селу Кожмудор собирали 10 000 рублей на организацю культурных кружков.

». Селу Кожмудор собирали 10 000 рублей на организацю культурных кружков. «Новый год для воспитанников детского года в этнопарке». На мероприятие собрали 13 000 рублей.

Платформа создана для предпринимателей. «Бизнес инкубатор» составляет договор с заказчиком и забирает себе 9% от собранной суммы.

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