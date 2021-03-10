Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунный посевной календарь 2021 Куда пойти учиться? Подарки на 8 Марта
Главная
Новости
«Зарни Шайт»: что стало с единственной в России региональной краудфандинговой платформой из Коми

«Зарни Шайт»: что стало с единственной в России региональной краудфандинговой платформой из Коми

10 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Удалось реализовать несколько интересных проектов

В 2016 году в Коми был создан амбициозная краудфандинговая площадка «Зарни Шайт». Портал PG11.ru узнал, что с ней происходит сейчас и каких успехов она успела добиться. 

Краудфандинг - коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. Сбор средств может служить различным целям — помощи пострадавшим от стихийных бедствий, поддержке со стороны болельщиков, поддержке политических кампаний, финансированию стартап-компаний и малого предпринимательства, созданию свободного программного обеспечения, получению прибыли от совместных инвестиций и многому другому.

«Зарни Шайт» – это площадка, на которой автор имеет возможность размещать информацию о своих проектах, мероприятиях, товарах и услугах с целью последующего сбора необходимого количества денег посредством коллективного финансирования. Основная идея создания краудфандинговой платформы «Зарни Шайт» в том, чтобы найти инвесторов для реализации своего проекта или интересные начинания в своем регионе.

В основном платформа нацелена на Республику Коми, что дает возможность авторам проектов обратиться напрямую к своей целевой аудитории, узнать их мнение и даже создать целое сообщество вокруг своего проекта. Платформа позволяет разместить проекты разной направленности и сферы деятельности, а также является еще одной возможностью для реализации социально значимых проектов и инициатив.

Как заявила директор «Бизнес инкубатора» Пальневич Инна, проект все еще функционирует. За время работы было завершено несколько проектов, на которые суммарно собрали 75 000 рублей.

- Это первая в России краудфандинговая площадка регионального уровня. В отличие от подобных проектов, наши сборы не ограничены по времени. И мы действительно смогли помочь многим, - отметила Инна Пальневич.

Директор заявила, что было реализовано много интересных проектов, таких как: 

  • «Елочка живи». Сельской школе собирали 20 000 рублей на покупку искусственной елки. 
  • «Коми национальный костюм — отражение традиций нашей Малой Родины». Для выступления детям из сельском школы собирали деньги на национальные костюмы 24 000 рублей.
  • «Деревня с песнями жива». Селу Кожмудор собирали 10 000 рублей на организацю культурных кружков.
  • «Новый год для воспитанников детского года в этнопарке». На мероприятие собрали 13 000 рублей. 

Платформа создана для предпринимателей. «Бизнес инкубатор» составляет договор с заказчиком и забирает себе 9% от собранной суммы. 

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
Деньги

Читайте также: Появились подробности мощного пожара в жилом доме в Сыктывкаре 

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре грузовик оставил без тепла почти две тысячи человек Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
«Зарни Шайт»: что стало с единственной в России региональной краудфандинговой платформой из Коми Читать
вчера
Лапти и коромысло: что подарить сыктывкарке, чтобы она стала первой красавицей на деревне Читать
06 марта
Финансовые лайфхаки: что нужно знать начинающему инвестору в Коми Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

06 марта
Автоэксперт: новые правила техосмотра могут значительно повысить его стоимость
06 марта
В России предложили ввести новую выплату на детей
01 марта
Россию назвали «горячей точкой» мирового роста цен на продукты
21 февраля
Владимир Жириновский предложил установить предельный вес чиновника в России
31 января
В России увеличили выплаты военным и силовикам
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru