«Зарни Шайт»: что стало с единственной в России региональной краудфандинговой платформой из Коми

«Зарни Шайт»: что стало с единственной в России региональной краудфандинговой платформой из Коми10 марта 2021
Фото из архива PG11.ru
Удалось реализовать несколько интересных проектов
В 2016 году в Коми был создан амбициозная краудфандинговая площадка «Зарни Шайт». Портал PG11.ru узнал, что с ней происходит сейчас и каких успехов она успела добиться.
Краудфандинг - коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. Сбор средств может служить различным целям — помощи пострадавшим от стихийных бедствий, поддержке со стороны болельщиков, поддержке политических кампаний, финансированию стартап-компаний и малого предпринимательства, созданию свободного программного обеспечения, получению прибыли от совместных инвестиций и многому другому.
«Зарни Шайт» – это площадка, на которой автор имеет возможность размещать информацию о своих проектах, мероприятиях, товарах и услугах с целью последующего сбора необходимого количества денег посредством коллективного финансирования. Основная идея создания краудфандинговой платформы «Зарни Шайт» в том, чтобы найти инвесторов для реализации своего проекта или интересные начинания в своем регионе.
В основном платформа нацелена на Республику Коми, что дает возможность авторам проектов обратиться напрямую к своей целевой аудитории, узнать их мнение и даже создать целое сообщество вокруг своего проекта. Платформа позволяет разместить проекты разной направленности и сферы деятельности, а также является еще одной возможностью для реализации социально значимых проектов и инициатив.
Как заявила директор «Бизнес инкубатора» Пальневич Инна, проект все еще функционирует. За время работы было завершено несколько проектов, на которые суммарно собрали 75 000 рублей.
- Это первая в России краудфандинговая площадка регионального уровня. В отличие от подобных проектов, наши сборы не ограничены по времени. И мы действительно смогли помочь многим, - отметила Инна Пальневич.
Директор заявила, что было реализовано много интересных проектов, таких как:
- «Елочка живи». Сельской школе собирали 20 000 рублей на покупку искусственной елки.
- «Коми национальный костюм — отражение традиций нашей Малой Родины». Для выступления детям из сельском школы собирали деньги на национальные костюмы 24 000 рублей.
- «Деревня с песнями жива». Селу Кожмудор собирали 10 000 рублей на организацю культурных кружков.
- «Новый год для воспитанников детского года в этнопарке». На мероприятие собрали 13 000 рублей.
Платформа создана для предпринимателей. «Бизнес инкубатор» составляет договор с заказчиком и забирает себе 9% от собранной суммы.
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10 марта 2021, 11:00
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