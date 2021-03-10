Моментальное появление антител после прививки от коронавируса назвали мифом

Измерять титр антител сразу после прививки от коронавируса SARS-CoV-2 не имеет смысла, заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, иммунная система человека состоит из множества компонентов, их тысячи, и соотношение между ними у каждого человека очень индивидуально.

– Особую роль играют клетки памяти, которые при повторном контакте с вирусом резко активизируются, после чего иммунная система получает сигнал и губит вирусы при повторном контакте за два-три дня максимум, – объяснил врач в эфире радио Sputnik.

Измерять количество антител нужно только тем, кто не так давно переболел COVID-19 и собирается сделать прививку.

– Если антитела есть и человек знает, что переболел в пределах полугода, то вакцинация не обязательна, – сказал Жемчугов, пишет «РГ».

Кстати, окоронавирусе. В России требование к работодателям перевести сотрудников в возрасте 65 и старше становится рекомендательным с 1 апреля. Документ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Кроме того, документом признаются утратившими силу постановления правительства, касающиеся временных правил по оформлению электронных больничных в условиях пандемии для граждан от 65 лет.

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