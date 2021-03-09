Еще вчера сыктывкарские мужчины атаковали цветочные магазины. Совершали набеги на бутики с парфюмерией. Заказывали роллы и сертификаты в салоны красоты. В 2021 году найти подарок для возлюбленной проще простого. А вот раньше для того, чтобы порадовать даму сердца, пришлось бы серьезно постараться!

Редакция портала «Про Города» решила немного пофантазировать и найти варианты подарков для простых девушек, живших пару сотен лет назад.

Сундук - 10 тысяч рублей

Отличная вещь, чтобы хранить приданое. Такой каждой девушке понадобится! Автор объявления уверяет, что этот сундук был сделан еще в довоенные времена и когда-то принадлежал его прабабушке. Вещь не только полезная, но и интересная своей богатой историей. Определенно надо брать!

Ключи для амбаров и сундуков, 43 штуки - 39 тысяч рублей

В хозяйстве все пригодится! А с такой солидной связкой можно и зажиточной крестьянкой на всю деревню прослыть. Так что подарок не только красивый, но и очень даже полезный.

Платок - 4 тысячи рублей

Новый, яркий… Такой станет настоящим украшением для любой деревенской красавицы. В нем и Морозко в лесу можно подождать, и с 12 месяцами познакомиться. Размер 140*140, уверяет продавец. Очень выгодное предложение.

Чужие волосы - 500 рублей

На Руси всегда ценилась длинная и роскошная девичья коса. И пусть продавец предлагает нам лишь искусственные волосы, зато с лентой и гребнем. Такую прическу можно сделать! Женихи даже из другой деревни придут свататься!

Курица - 170 рублей

Настоящая хозяйка обрадуется не только украшениям, но и скотине! Например, курочка-несушечка - отличный подарок. Продавец пишет, что яйца будут уже в июне. Как знать, вдруг одно из них будет золотым?

Бонус

Да, не все подарки для молодушки можно найти в Усть-Сысольске. Что-то придется заказывать с купцами из другой губернии. Например, в Кирове продают замечательные старинные лапти и всего за 300 рублей. Да, поношенные. Но еще очень даже ничего.

И с заботой о прекрасной даме всего за 1200 рублей. Коромысло ручной работы. Днем будет удобно носить воду в баню, а вечером - повесить на стену и услаждать взор такой красотой.

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