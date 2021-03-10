Не самый любимый напиток россиян оказался полезным для давления

Томатный сок может снижать кровяное давление и уровень холестерина у людей с риском сердечных заболеваний. К такому выводу пришли японские ученые из Токийского медицинского университета, исследование которых опубликовано в журнале Food Science and Nutrition.

Специалисты отобрали 481 добровольца: в течение года они употребляли несоленый томатный сок в неограниченных количествах. Каждый из участников вел дневник, указывая в нем любые изменения в состоянии здоровья.

В конце эксперимента ученые сравнили показатели всех испытуемых и пришли к выводу, что у большинства участников с предгипертонией или гипертонией артериальное давление упало в среднем на три процента.

Авторы работы предупредили, что соленый томатный сок может оказать противоположный эффект из-за большого количества натрия, и рекомендовали употреблять напиток без каких-либо добавок, пишет РИА Новости.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram