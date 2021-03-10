Эксперт предрек человеку роль питомца искусственного сверхинтеллекта

Создание искусственного сверхинтеллекта, которое прогнозируется в районе 2070 года, может привести к тому, что человек для него станет своеобразным домашним животным, о котором нужно заботиться, но которое не влияет на развитие хозяина, заявил член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов, пишет РИА Новости.

- Создание сверхинтеллекта прогнозируется на 2070-й год. В прошлом году математически была доказана теорема, что невозможно разработать систему контроля сверхинтеллекта со стороны человека, что сверхинтеллект всегда определит механизм контроля и уйдет от него. Значит, сверхинтеллект невозможно контролировать в принципе. Как только мы дадим ему дорогу, он будет развиваться быстрее нас и без нас, - сказал футуролог.

При этом, полагает Кузнецов, человек при сверхинтеллекте станет своеобразным домашним животным.

- При разговорах о сверхинтеллекте я всегда рассказываю грустную шутку, что человек станет своеобразным котиком, а сверхинтеллект будет о нем заботиться и не позволит воевать, - сказал он.

По его словам, человек даже не сможет осознать, что находится под опекой, хотя будет замечать положительные изменения в жизни.

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