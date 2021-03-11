Фото дня в Коми: ночная сказка в глубинке

@vladmakeenkov

- Крайние фото из ночной серии с волнами дыма над посёлком Верхний Воч.

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.