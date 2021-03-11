Фото дня в Коми: ночная сказка в глубинке

Горожане делятся удивительными кадрами
Фото дня в Коми: ночная сказка в глубинке11 марта 2021
@vladmakeenkov
@vladmakeenkov
- Крайние фото из ночной серии с волнами дыма над посёлком Верхний Воч.
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11 марта 2021, 20:00
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