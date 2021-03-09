Российские эксперты оценили безопасность блинчиков с мясом

Эксперты Роскачества оценили безопасность продукции, наличие антибиотиков и пестицидов, процентное содержание начинки и соответствие ее заявленному составу. В общей сложности блинчики с мясом исследовались по 513 показателям. Стоимость продукции на момент покупки была от 11,40 до 137,00 руб. за 100 г.

Результаты исследования

В исследованных блинах не было обнаружено пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов в количествах, опасных для здоровья. Количество фосфатов и антибиотиков в мясной начинке всех проверенных марок также соответствует установленным законодательным нормам.

Лабораторные испытания показали, что ни одна ТМ не содержала генно-модифицированные источники, консерванты и синтетические пищевые красители в своей продукции. Тем не менее состав начинки некоторых торговых марок не соответствует заявленному на упаковке:

Блинчики с мясом Metro Chef содержат ДНК сои, о чем производитель не указывает.

В продукции «Царское Подворье» была обнаружена ДНК свиньи (не указана в составе), которая могла попасть в продукт с недостаточно промытой ленты на производстве. При этом заявленная говядина не обнаружена на уровне чувствительности метода (менее 0,1%). Наличие мяса птицы подтвердилось. То есть мы имеем дело с подменой сырья более дешевым.

В начинке блинов «Лента» эксперты также не нашли следов говядины, которая указана в составе на первом месте. В действительности же начинка состояла только из мяса птицы механической обвалки.

Исследование ТМ «Просто» показало, что заявленное в начинке мясо птицы на самом деле является более дешевым мясом механической обвалки.

Достаточно ли «только разогреть»?

На некоторых упаковках блинчиков с мясом, заявленных как полуфабрикаты, указано, что перед употреблением продукт достаточно просто разогреть. В результате исследования Роскачества сделано заключение, что данный способ приготовления полуфабрикатов может быть опасен для здоровья. Эксперты выявили несоответствия требованиям технического регламента по микробиологическим показателям у половины исследованных торговых марок:

Повышенное количество анаэробных микроорганизмов обнаружено у ТМ «Ашан», «ВкусВилл», «Лента», «Морозко» «От Ильиной» и «Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых».

Блинчики с мясом « ВкусВилл » , « От Ильиной » и « Морозко » содержали бактерию кишечной палочки.

ВкусВилл , От Ильиной и Морозко содержали бактерию кишечной палочки. У продукции марки «Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых» выявлено превышение по содержанию энтерококков.

«Для того, чтобы обезопасить себя при употреблении полуфабрикатов рекомендуется использовать более высокую температуру. При этом время обработки продукта уменьшится. Например, блинчики с мясом следует обжаривать при температуре не ниже 85оС 10 мин.», — советует Мария Гончарова, врач-терапевт Клинико-диагностического центра МЕДСИ.

Сколько белков, жиров и углеводов (БЖУ):

Торговая марка «Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых» не соответствует требованиям ГОСТа по массовой доли жира в составе начинки. Производитель указал на маркировке старую версию российского стандарта, которая в настоящее время не действует в связи с принятием межгосударственного стандарта.

Начинка всех исследуемых ТМ блинов соответствует установленным требованиям по содержанию белка (не менее 12%). Больше всего белка обнаружено в начинке блинчиков Globus – 22,9%, а меньше всего в ТМ «Просто» – 12,2%.

Опережающий стандарт Роскачества установил норму для массовой доли углеводов в начинке – не более 5%. По результатам исследования у 9 ТМ этот показатель превышен и варьировал от 6,3% до 10,7%.

- Наличие углеводов свидетельствует об использовании в начинке различных видов сахаров и их содержащих растительных компонентов, – комментирует доктор технических наук, профессор Анастасия Семенова.

Самые соленые блинчики с мясом выпускаются под маркой «Ашан» – в них целых 1,5% хлористого натрия. Меньше всего соли (всего по 0,8%) зафиксировано в продукции ТМ «С пылу с жару» и «Сытый папа». Рекордсменом по количеству начинки Роскачеством признаны блины «У Палыча» – 37,9%.

В результате проверки всего одна марка полностью соответствовала опережающим стандартам Роскачества – это блинчики с мясом «Сибирская коллекция» (ООО «Щелковский МПК») и может претендовать на государственный Знак качества.

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