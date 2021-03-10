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Идущие на смерть: почему сыктывкарцы плюют на опасность и перебегают дорогу в неположенных местах

Идущие на смерть: почему сыктывкарцы плюют на опасность и перебегают дорогу в неположенных местах

10 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 6+
Фото организации «Городские проекты»
Специалисты выявляют «народные переходы»

В Сыктывкаре объединение «Городские проекты» провели исследование, где узнали, почему жители города перебегают дорогу на оживленных дорогах. 

Для достоверности исследование проводилось с 10.00 до 13.00. Всего специалисты изучили 5 участков улиц.

Исследование показало, что чаще всего перебегают: 

  • Дорогу возле ТЦ «Майский», примерно 67 человек в час;
  • Дорогу возле Петразоводской, 25, около 60 человек в час;

Как заявил глава сыктывкарского отделения «Городские проекты» Дмитрий Махов, задача исследования заключалась в том, чтобы понять причину того, почему люди переходят вне пешеходного перехода. 

- Причины могут быть разные: от пешеходных потоков и точек притяжения до неправильно настроенных фаз светофора и отсутствия тротуара.  Каждый день тысячи сыктывкарцев, переходя улицу, рискуют своей жизнью. Команда городских проектов сейчас выявляет места «народных» переходов. На данный момент таких мест по городу около 40. Данные по Эжве и поселкам пока не собирались, - сообщил Дмитрий Махов.

Карта ДТП Сыктывкара

Глава отделения отметил, что для объективной оценки исследование проходит в разное время - утром и вечером, в будни и выходные. В местах, на которых замеряли количество пешеходов, также планируют посчитать количество автопотока. 

Проект изучает статистику ДТП, связанных с наездом на пешеходов в Сыктывкаре. По последним данным, с 01.01.2015 по 09.03.2021 было зафиксировано 802 ДТП с пешеходами. Пострадало 817 человек, погибло 40.

- После подробного изучения мы сможем сделать вывод и написать обращение в администрацию о необходимости строительства наземных пешеходных переходов. Будем требовать, чтобы переходы были выполнены по новейшим стандартам. Ведь эти переходы могут спасти чью-то жизнь. Напомним, наземные переходы должны быть там, где необходимо пешеходам, а не там, где удобно проектировщикам или ГОСТам. Улицы должны быть безопасными. 

Дмитрий Махов также отметил, что это только начало исследований. Он рассказал, что любой сыктывкарец может присоединиться к «Городским проектам» и помочь сделать Сыктывкар лучше. 

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