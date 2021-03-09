В России расширили перечень профессий, которые могут досрочно выйти на пенсию

Правительство РФ расширило возможности досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан, сообщила пресс-служба правительства.

- Учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников станет проще досрочно выйти на пенсию. Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации, - поясняется в документе.

Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости, но особенно он будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации, отметили в пресс-службе.

- В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения. Раньше в их стаже засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов, - говорится в документе.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram