Рабочие приступили к разбору ограждений с утра
В Сыктывкаре убирают «Новогодний шар»09 марта 2021
PG11.ru / В Сыктывкаре убирают «Новогодний шар»
25 февраля в Сыктывкаре приступили к демонтажу новогоднего ледового городка на Стефановской площади. А 9 марта рабочие взялись за последний оплот новогоднего настроения — арт-объект «Новогодний шар».
Как видно на фото, рабочие начали с разбора ограды вокруг арт-объекта. Если у вас все еще нет фото рядом с шаром, сегодня, вероятно, у вас есть последний шанс сделать его!
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09 марта 2021, 11:33
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