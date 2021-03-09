В Сыктывкаре убирают «Новогодний шар»

25 февраля в Сыктывкаре приступили к демонтажу новогоднего ледового городка на Стефановской площади. А 9 марта рабочие взялись за последний оплот новогоднего настроения — арт-объект «Новогодний шар».

Как видно на фото, рабочие начали с разбора ограды вокруг арт-объекта. Если у вас все еще нет фото рядом с шаром, сегодня, вероятно, у вас есть последний шанс сделать его!

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