Того не стоит: кто в России получает неоправданно высокие зарплаты

Опрошенные россияне оценили уровень зарплат политиков, учителей, медсестер и программистов и высказали мнение, представителям каких профессий в России платят слишком много.

Среди тех, чьи зарплаты россияне считают неоправданно высокими, участники опроса чаще всего называли политиков (79%) и банкиров (61%), говорится в исследовании компании Ipsos (есть у РБК).



Их же зарплаты сочли слишком высокими и в мире — 74 и 41% соответственно. В опросе участвовали 20,5 тыс. онлайн-пользователей из 28 стран, в России выборка составила примерно 500 человек.



Среди других профессий, представители которых получают неоправданно высокую зарплату, четверть опрошенных россиян назвали полицейских, еще 14% — программистов.



Слишком маленькую зарплату, по мнению опрошенных, в России получают соцработники — например, те, кто помогает пожилым или людям с ограниченными возможностями (71%). Чуть меньше респондентов назвали неоправданно маленькими зарплаты медсестер (70%) и представителей сферы по присмотру и уходу за детьми, например работников яслей и нянь (69%). О недостаточной оплате труда учителей заявили 63% опрошенных россиян, пишет РБК.

Среди профессий, представители которых получают именно столько, сколько должны, респонденты назвали бухгалтеров (62%), компьютерных инженеров/программистов (60%) и работников магазинов или ассистентов (57%). О политиках, для сравнения, так высказались лишь 10% опрошенных.

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