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Как пачка сигарет: онколог рассказал насколько опасна сырокопченая колбаса

Как пачка сигарет: онколог рассказал насколько опасна сырокопченая колбаса

08 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 12+
depositphotos.com
Употребление 50 г этих продуктов в день повышает риск развития рака толстой кишки на 18%

Главный онколог «СМ-Клиника» Александр Серяков сообщил, что 50 г сырокопченой колбасы по своей канцерогенности равноценны выкуренной пачке сигарет. Об этом сообщает «Прайм», передает gazeta.ru.

- При копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ. Такая колбаса может содержать, кроме нитритов, еще одно вещество с доказанной канцерогенной активностью — бензпирен. Он образуется при термическом распаде древесины, используемой для копчения, — говорится в сообщении.

Онколог подчеркнул, что постоянное употребление в пищу копченой колбасы и других изделий из красного мяса увеличивает риск появления у человека онкологических заболеваний.

Серяков добавил, что сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы относятся к канцерогенам первой группы. Употребление 50 г этих продуктов в день повышает риск развития рака толстой кишки на 18%.

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Еда Здоровье

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