Максимальная угроза: кто такой суперраспространитель коронавируса

Около 20% зараженных коронавирусом людей выступают суперраспространителями. Такие лица разносят инфекцию наиболее эффективно: по эпидемиологическим оценкам, на их долю приходится 80% случаев передачи COVID-19 окружающим. Об этом рассказал эксперт по общественному здравоохранению, профессором Артемом Гилем, пишет «Российская газета».

- Ученые Стэнфордского университета составили список мест-кластеров, проводя исследования по моделированию и анализу распространения инфекции в зависимости от перемещения людей. Оказалось, что чаще всего суперраспространение COVID-19 происходит в спортивных залах, барах и ресторанах, - заявил Гиль.

Для этого должно совпасть несколько условий: приход человека, как правило, с бессимптомной инфекцией и активным вирусовыделением, его активное общение с окружающими.

- Исследования показали, что местами суперраспространения COVID-19 становятся рестораны и кафе с определенными признаками: сильно загруженные, с большим потоком посетителей, плохой вентиляцией помещений и несоблюдением дистанции между людьми. Как мы помним, стандартная «защитная» дистанция - 1,5-2 метра. При этом и за рубежом, и у нас немало баров, ночных клубов, где очень тесно и плохая вентиляция", - отметил эксперт.

Поэтому в барах, кафе, ресторанах и спортзалах противоэпидемические меры и контроль за их соблюдением должны быть особенно строгими, считает Гиль.

- Снимать режим ограничений на таких объектах, видимо, стоит в последнюю очередь, когда число новых случаев заболевания существенно снизилось или коллективный иммунитет уже достаточно высок, - уверен он.

Гиль также сообщил, что мужчины-спортсмены имеют повышенные шансы стать суперраспространителями, так как у них больше жизненный объем легких, они вдыхают больше воздуха и могут выдыхать большее количество инфицированного аэрозоля.

Профессор обратил внимание на то, что одним из самых важных факторов являются «генетические особенности человека, влияющие на свойства слюны и слизи в носоглотке», также наследственность может влиять на частоту чихания.

В то же время суперраспространитель, несмотря на сделанную ему прививку от коронавируса, «может оставаться источником массовых заражений, перенося инфекцию бессимптомно или в легкой форме». «Так что снимать маски и отказываться от соблюдения дистанции точно преждевременно», - подчеркнул он.

Артем Гиль составил медицинско-эпидемиологический портрет суперраспространителя COVID-19:

Высокая степень социализации: общительность, стремление бывать в людных местах. Высокая вирусная нагрузка в слюне и слизи носоглотки. Бессимптомный период коронавируса с активным вирусовыделением. Несоблюдение физической дистанции (1,5-2 м), отказ от ношения маски. Генетические особенности: пониженная вязкость слюны, повышенная частота чихания.

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