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Эксперт рассказал, как не расстаться со своими персональными данными через чужой Wi-Fi

Эксперт рассказал, как не расстаться со своими персональными данными через чужой Wi-Fi

08 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
Фото: Олег Яковлев / РБК
Если без общедоступной точки все же не обойтись, то не следует входить в критически важные учетные записи

Лучше воздержаться от подключения к публичным Wi-Fi-сетям: злоумышленники могут создавать такие точки доступа, чтобы воровать персональные данные, логины и пароли подключившихся, посоветовал в беседе с РИА Новости директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь.

Если без общедоступной Wi-Fi-точки все же не обойтись, то не следует входить в критически важные учетные записи, например, в банковские аккаунты, пояснил эксперт.

- Сегодня встречаются случаи, когда мошенники намеренно размещают точки доступа к бесплатному Wi-Fi в публичных местах. Ни о чем не подозревающие пользователи подключаются к ним, полагая, что это Wi-Fi кофейни, аэропорта или вокзала, где они сейчас находятся. Через подобные Wi-Fi-ловушки злоумышленники могут украсть персональные данные, логины и пароли пользователей, подключившихся к их сети, - рассказал Бондарь.

Эксперт дал еще несколько советов, как защитить свои данные в киберпространстве. Прежде всего - не использовать одинаковый пароль для нескольких учетных записей и не делать его слишком очевидным и простым.

Также лучше воздержаться от сохранения паролей в браузере и периодически очищать cookie, говорит Бондарь. Завладев данными для входа в учетную запись на ПК, злоумышленник может получить доступ к журналу вашего браузера и всем сохраненным сессиям, установить расширения для перехвата сетевого трафика и внедрить в ОС программы для мониторинга всех ваших действий. А вот с мобильными приложениями таких беспокойств обычно не возникает.

Наконец, не стоит скачивать файлы из сомнительных источников. Вместе с ними можно «поймать» кейлогер - специальный тип вредоносного программного обеспечения для кражи учетных записей. Программа фиксирует все действия пользователя, включая нажатия клавиш, перемещения и клики мыши, а потом передает информацию на удаленный ПК или сервер злоумышленника. При этом даже бесплатный антивирус может защитить от основных киберугроз, резюмировал эксперт.

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