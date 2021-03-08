Безглютеновая Масленица: эксперты дали рецепты полезных блинов

Замена пшеничной муки на гречишную или кукурузную, добавление в рецептуру тыквы и использование масла чиа вместо подсолнечного помогут сделать традиционные блины не только безопасными, но и полезными для здоровья, а людям с избыточным весом подойдут рецепты с газированной водой как альтернативой молоку, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты накануне Масленицы.

- Самая большая проблема в блинах с точки зрения здоровья – непереносимость глютена, это белок, клейковина пшеницы. Поэтому традиционные блины из пшеничной муки не всем подходят. Глютен есть, кроме того, во ржи и овсе, поэтому их тоже лучше избегать. Можно заменить на муку гречишную или кукурузную, - рекомендует врач-диетолог Ольга Перевалова.

В качестве подсластителя специалист советует добавить в рецептуру сахарозаменитель. А привычное подсолнечное масло, после термообработки вызывающее у специалистов слишком много вопросов, лучше заменить на масло чиа или оливковое.

- Есть рецепты блинов с минимумом муки вообще. Например, мы можем взять кабачок, репу, сладкую редьку, а еще лучше – тыкву. Их можно слегка припустить, подварить или подержать на водяной бане, а потом натереть на терке. Тогда сама блинная масса будет состоять из растительной клетчатки, что снизит нагрузку на поджелудочную железу и не спровоцирует бешеный выброс гормона инсулина, который приводит к набору веса, - отметила Перевалова.

Людям с лишним весом или ожирением, по словам врача-эндокринолога, нутрициолога Алексея Калинчева, блины на Масленицу можно есть лишь в «символическом» количестве. Для их приготовления лучше использовать муку низших сортов, а молоко придется заменить газированной водой.

- В блинах не менее важна начинка. Люди с дефицитом веса и без лишнего веса с высоким уровнем физической активности могут есть любые блины без ограничений, ориентируясь только на индивидуальные предпочтения, переносимость тех или иных ингредиентов, а также время суток. На завтрак я бы рекомендовал блины с маслом или сметаной. На обед или ужин – с мясом. На полдник и второй завтрак – с вареньем, сгущенным молоком, - уточнил Калинчев.

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