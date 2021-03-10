Горожане делятся удивительными кадрами
Фото дня в Сыктывкаре: Доброе морозное утро!10 марта 2021
@vadsmi2
@vadsmi2
- Доброе морозное утро! Неба много не бывает, особенно голубого с лёгкими белыми облачками!
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
10 марта 2021, 19:00
Комментарии 0