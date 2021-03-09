Фото дня в Сыктывкаре: завораживающий рассвет в зимнем лесу

@vladmakeenkov

- Первые фото на новый фотоаппарат. Хочу сказать, что полный кадр, по сравнению с кропом, небо и земля. Особенно с широкоугольным объективом. Просто сказка! Можно охватить гораздо больше пространства и лучики у солнышка получаются такие классные! Как будто глазами фотографируешь. Я очень рад, что купил эту технику. Теперь смогу передавать намного больше красоты через линзу объектива.

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