В России студенты будут сдавать биометрию для допуска к онлайн-экзаменам

В следующем учебном году вузы смогут проводить экзамены онлайн с помощью биометрии. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, об этом сообщают «РИА Новости».

Как следует из документа, этот формат будет доступен студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Принимать решение о проведении экзаменов с помощью Единой биометрической системы будет руководство вуза. Кроме того, для этого нужно будет согласие студента.

- Такой формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдаленных населенных пунктов. У них появится возможность не приезжать в вуз для сдачи экзаменов, — отмечается в сообщении.

Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение персональных данных, их проверку и передачу в вуз. Студентам нужно будет зарегистрироваться в ней и перед началом экзамена пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система запомнит поведение пользователя и идентифицирует как человека. Затем она передаст сведения в вуз по защищенным каналам. Когда личность студента подтвердится, его допустят к экзамену.

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