В России упростили правила использования маткапитала для улучшения жилья

В России упростили правила использования маткапитала для улучшения жилья07 марта 2021
Фото из архива PG11.ru
Заявку на оформление подавать не нужно
Правительство упростило правила, позволяющие тратить материнский капитал на улучшение жилищных условий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает «РБК».
Изменения затронут те случаи, когда средства используют для компенсации затрат при строительстве или реконструкции дома. Теперь родителям не нужно будет представлять в Пенсионный фонд сведения из акта строительных работ. Достаточно будет выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.
В правительстве напомнили, что с апреля прошлого года заявки на материнский капитал подавать не нужно — сертификат оформляется автоматически и после рождения ребенка приходит в личный кабинет матери на портале госуслуг.
С этого года маткапитал на первого ребенка увеличили до 483 882 руб., а на второго — до 639 432 рублей. Деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, на накопительную часть пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут использовать маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.
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