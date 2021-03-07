В России упростили правила использования маткапитала для улучшения жилья

Правительство упростило правила, позволяющие тратить материнский капитал на улучшение жилищных условий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает «РБК».

Изменения затронут те случаи, когда средства используют для компенсации затрат при строительстве или реконструкции дома. Теперь родителям не нужно будет представлять в Пенсионный фонд сведения из акта строительных работ. Достаточно будет выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.



В правительстве напомнили, что с апреля прошлого года заявки на материнский капитал подавать не нужно — сертификат оформляется автоматически и после рождения ребенка приходит в личный кабинет матери на портале госуслуг.

С этого года маткапитал на первого ребенка увеличили до 483 882 руб., а на второго — до 639 432 рублей. Деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, на накопительную часть пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут использовать маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram