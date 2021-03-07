Коми накроют аномальные морозы

В преддверии длинных выходных началось ультраполярное вторжение, которое приведет к установлению аномально морозной погоды, об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на Коми ЦГМС.

Вся территория республики до середины новой недели будет находиться в арктическом воздухе, поступающем со стороны Карского моря.

Температурный фон ожидается на 8...12С ниже климатической нормы. Пик морозов придется на 9-10 марта: в ночные и утренние часы минимальная температура воздуха будет понижаться до -28...-35С, от Вуктыла до Воркуты — до -40С.

Максимальная температура прогнозируется в пределах -15...-22С, на северо-востоке — -23...-28С.

Ко всему неприятных ощущений добавит северо-восточный ветер. И только к концу рабочей недели, под натиском очередного циклона с запада, морозы ослабнут градусов на 10...15С.