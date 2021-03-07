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Экономист рассказал, как повысить размер будущей пенсии

Экономист рассказал, как повысить размер будущей пенсии

07 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Его можно повысить за участие в добровольных программах

Экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал "Российской газете" о факторах, от которых зависит будущая пенсия. Об этом сообщают «РИА Новости».

Экономист объяснил, что на ее величину влияет размер фиксированной выплаты — числа коэффициентов на лицевом счете в ПФР и средств в системе обязательной накопительной пенсии.

- Фиксированные выплаты выплачиваются всем гражданам, которые имеют минимально необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости. К фиксированной части прибавляется страховая пенсия, и она у каждого своя, — отметил Сафонов.

Подчеркивается, что страховая пенсия формируется следующим образом: за каждый год трудового стажа начисляется один коэффициент.

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