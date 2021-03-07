Диетолог назвала три самых популярных, но бесполезных способа похудеть

Диетолог Мария Малышева рассказала о неэффективных методах похудения. Об этом сообщают «РИА Новости».

Согласно мнению эксперта, приемы специальных препаратов, голодание и чрезмерное потребление жидкости, могут лишь навредить.

- Жировые клетки не находятся в кишечнике, поэтому слабительные средства никак не помогут решить эту проблему. Мочегонное вообще нельзя принимать без разрешения врача, так как его длительное использование может нарушить работу почек и кишечника, — заявила Малышева.

Она отметила, что чрезмерное употребление воды также может негативно сказаться на работе почек. Диетолог подчеркнула, что голодание представляет опасность для организма, так как грозит разрушением мышечной массы.

- Когда вы откажетесь от изнурительной диеты, лишний вес начнет возвращаться с новой силой, - заключила Малышева.

Специалист призвала не исключать из рациона продукты, содержащие жиры, так как он необходим для получения энергии и восстановления разрушенных тканей.

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