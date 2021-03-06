Сыктывкарцы о планах запретить аборты в частных клиниках: «В стране проблемы закончились?»

В России предложили запретить аборты в частных клиниках. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Инга Юмашева. По словам парламентария, аборты нужно разрешить проводить только в государственных медучреждениях. Юмашева считает, что эта мера поможет улучшить статистику по абортам и понять причины, почему женщины идут на эту процедуру.

В комментариях под записью с этой новостью в паблике «Про Города» в ВК сыктывкарцы начали бурное обсуждение. Подавляющее большинство считают эту инициативу бесполезной и даже вредной. Портал PG11.ru собрал лучшие комментарии горожан.

- Поднимите уровень жизни сначала, дайте соцзащищённость и рабочие места, и только потом думайте об увеличении рождаемости, а не путем запрета абортов. Итог заранее известен - будут криминальные аборты и повышенная смертность от них, - рассуждает Ольга Кузнецова.

- Они от безделья совсем от реальной жизни оторвались? - спрашивает Наталья Мысовская.

- Улучшит статистику рождаемости улучшенный уровень жизни. Бесплатные садики, бесплатное начальное, среднее и высшее образование, а также трудоустройство молодых специалистов. Я что, один такой догадливый? Хотя о чем я!? Мы же ракеты делаем, - пишет Юрий Портнов.

- А когда запретят депутатам продвигать свои дурацкие идеи? - вопрошает Софья Мельникова.

- Не удивлена. Всё это примут в той или иной форме. Не сейчас, так позже. Власть давно уже творит, что хочет, тут раньше надо было беспокоиться, - заключает Катя Вебер.

- Каждая женщина решает, делать аборт или нет. Уровень жизни падает, цены не по дням, а по часам растут, работы нет. Мы решаем сами, - считает Галина Потапова.

- Не нужно повышать статистику рождаемости... Уж лучше повысить качество жизни уже рожденных, - уверена Эмма Шпрунг.

- В стране проблемы закончились? Пусть вытащат свои носы из чужих маток, оставьте женщин в покое, это наша репродуктивная свобода и никто не в праве нас её лишать. А аборт в госклинике равносилен тому, что родить придётся, ибо много историй того, что сроки всячески затягивают, анализы теряют и всячески препятствуют процедуре, - возмущена Анна Керн.

А что думаете вы? Пишите в комментариях под новостью.

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