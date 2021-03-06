В России предложили ввести новую выплату на детей

В России предлагают ввести еще одну выплату на детей. На сей раз она коснется тех семей, чьи дети находятся на домашнем обучении, пишет РИА Новости.

О необходимости выплат заявил первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. По его словам, родители, чьи дети находятся на домашнем обучении, частично берут на себя функцию государства, тем самым позволяя бюджету экономить средства. Поэтому, по мнению парламентария, было бы логичным возмещать им эти затраты.

Член Совета Общественного движения «Образование — для всех» Владимир Лазуткин пояснил, что у детей на семейном обучении нет льготного проезда в общественном транспорте, им также не дают скидки на железнодорожные и авиабилеты. При этом льготы распространяются на учеников 10-11 классов, которые получают самообразование и имеют статус экстернов. Эксперт считает, что всех детей на семейном образовании было бы правильно признать экстернами со всеми льготами и правами.

Ранее мы писали о еще одной инициативе депутата Госдумы, на сей раз - Инги Юмашевой. Она предложила запретить аборты в частных клиниках.

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