В сыктывкарском поселке возобновили подачу тепла жителям

Подача тепла в 32 дома в Краснозатонском возобновлена ночью. Подробности сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

Ремонтная бригада МУП «Жилкомуслуги» под контролем первого вице-мэра Сыктывкара Александра Можегова за несколько часов устранила повреждение арочной теплотрассы диаметром 150 миллиметров возле дома по улице Корабельная, 7. Вчера около 20:00 теплотрасса была серьёзно повреждена лесовозом, осуществлявшим манёвр при заезде на территорию производственной базы.

В 23:45 возобновлена подача тепла на 31 объект жилфонда. После завершения всех необходимых работ в 01:35 возобновлена подача на последний объект жилфонда и объекты прочих потребителей.

Напомним, всего в результате инцидента подача тепла была временно приостановлена в 23-х деревянных двухэтажных и девяти частных домах, расположенных по улицам Флотская, Корабельная, Речная и Судоремонтная. Виновник инцидента – водитель грузовика – установлен.

Мэрия Сыктывкара выражает благодарность МУП «Жилкомуслуги» за оперативность и профессионализм при ликвидации аварийной ситуации: директору предприятия Владимиру Даценкову, главному инженеру Виктору Стоцкому, работникам предприятия – Александру Булатову, Константину Булатову, Валерию Лисаускасу, Виталию Мухину, Николаю Ужицкому, Сергею Кобзеву, Григорию Шаульскому, Сергею Потапову, Сергею Шилову, Алексею Рочеву, Юрию Бессмертному, Николаю Никандрову, Сергею Воронюку.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram