Жительница Коми победила на конкурсе «Миссис Королева России 2021»05 марта 2021
Фото Марии Даниловой
Еще Мария Данилова была награждена сертификатом в номинации «За заслуги и достижения в сфере индустрии красоты»
Жительница Инты Мария Данилова стала обладательницей титула «Миссис королева России INTERNATIONAL 2021» на национальном конкурсе красоты и грации «Миссис Королева России 2021». Об этом сообщила пресс-служба интинской администрации.
«Миссис Королева России 2021» — конкурс красоты для замужних и незамужних женщин от 25 до 45 лет. В финальном шоу, которое прошло на днях, его участницы показали себя в коктейльных платьях, национальных костюмах и вечерних платьях.
Интинка во время всех этих дефиле впечатлила членов жюри. Марию Данилову выделили на фоне других 75 участниц. Она получила корону и титул «Миссис Королева России 2021».
Жительницу Инты отмечают не впервые. До этого она стала обладательницей титула «Business Queen - 2021» и номинирована на Всероссийскую премию успешных женщин. Еще Мария Данилова была награждена сертификатом в номинации «За заслуги и достижения в сфере индустрии красоты».
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