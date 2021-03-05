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«Годы тренировок прошли не зря»: сыктывкарка рассказала, каково это — стать лучшей в Первенстве мира по спорториентированию

«Годы тренировок прошли не зря»: сыктывкарка рассказала, каково это — стать лучшей в Первенстве мира по спорториентированию

05 марта 2021 Возрастное ограничение: 0+
Алина Игнатова / Первенство мира по спортивному ориентированию
Девушка поделилась, что соревнования прошли хуже, чем ожидалось

В последние дни зимы в Эстонии, местечке Каарику прошло Првенство мира по спортивному ориентированию на лыжах в Эстонии (Junior World Ski Orienteering Championships 2021). Сыктывкарка Алина Игнатова одержала в нем блестящую победу. 28 февраля девушка стала первой спортсменкой из Республики Коми, взявшей золото в этом виде спорта. 

Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу через контрольные пункты, расположенные на местности. В этом спорте Алина уже около десяти лет. Количество километров, которые нужно пробежать, зависит от типа гонки: «Спирит» — около 5-7 километров, «Классика» — около 12 километров, «Лонг» — около 19 километров. А разминка перед забегом, как рассказала Алина, составляет в среднем 3-4 километра. К совернованиям в Эстонии спортсменка начала готовиться еще летом:

— Вначале это было по 2 тренировки в день(не считая дни отдыха) весь июль, а затем сбор в поселке Терскол. Осенью каждодневные тренировки, но из-за учебы чаще всего получалось делать только по одной тренировке и очень редко по две.

Девушка поделилась, что соревнования прошли хуже, чем ожидалось:

— Участвовало меньше человек из разных стран из-за ситуации с вирусом, было небольшое количество снега, который таял, из-за чего приходилось в последние дни местами бежать просто по земле. Соревнования не оправдали тех ожиданий, которые складывались из информации организаторов. Но, все же, это соревнования международного уровня. В них всегда приятно принимать участие, сравнивать свои результаты с результатами спортсменов из других стран, смотреть мир, находить новых друзей.

Алина очень рада тому, что ей удалось в первый год выступления в новой группе занять такое высокое место. Девушка только в этом году вошла в группу Ж20:

— Надеюсь, что в будущем результаты будут только расти. Очень приятно быть первой и на таких соревнованиях, и в республике. Появляется ощущение, что все годы тренировок прошли не зря, что все приложенные усилия оставят след в истории спорта в моем регионе.

В качестве приза за победу спортсменка получила медаль и грамоту, а также спортивный баф, сладости, картину, мед и цветы. Алина поделилась, что победа дает ей толчок двигаться дальше, не останавливаться на достигнутом и все больше больше работать и быть лучше

В будущем девушка панирует продолжать заниматься спортивным ориентированием

— Ведь, когда уже столько достиг в этом виде спорта, не хочется все бросать. Ну и, разумеется, мне очень нравится то, чем я занимаюсь.

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Спорт

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