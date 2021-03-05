За неделю в Коми подорожали куры, морковь и медикаменты

Комистат представил данные об изменении цен на отдельные виды товаров и услуг с 25 февраля по 1 марта.

За прошедшую неделю цены на мясо кур выросли в среднем на 1,6%, сахар-песок - на 1,2%, рис - на 0,9%, яйца куриные - на 0,8%. Одновременно снизились цены на консервы мясные для детского питания на 5,3%, свинину - на 0,8%.

Из плодоовощной продукции морковь подорожала на 6,8%, картофель - 5%, капуста белокочанная - на 3,4%, помидоры - на 3,1%, лук репчатый - на 2,4%. В то же время огурцы стали дешевле на 1,8%.

В группе наблюдаемых медикаментов поливитамины с макро- и микроэлементами стали дороже на 0,9%, офтан катахром - на 0,3%. Снижение цен было отмечено на троксерутин, линекс, алмагель на 0,4-0,8%. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

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