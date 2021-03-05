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Сильный характер и верность: что отличало женщин в исторической Коми

Сильный характер и верность: что отличало женщин в исторической Коми

05 марта 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото русского музея этнографии
Ее мнение было очень важным

Скоро наступит всемирный праздник женщин - 8 Марта. В честь торжества портал PG11.ru подготовил для вас материал, в котором мы расскажем, какой была женщина в истории Коми края.

Мифология

Чтобы понять, какой в истории женщину видели в Коми, можно обратиться к фольклору. Так, есть замечательная истории о мифическом происхождении зюздинских Коми:

Друздя сама была богатырского телосложения и имела шестерых сыновей-богатырей, рождённых ею за один раз. Чтобы у нее хватило молока и она смогла бы прокормить своих сыновей, Ен наградил её ещё четырьмя грудями. Когда сыновья выросли, они выстроили вдоль реки Камы шесть городищ и стали в них править, в седьмом, самом главном городище, правила Друздя. Однажды городище Друзди разорил неприятель, взял в полон женщин и девушек и основал неподалёку своё поселение. Мать собрала всех своих сыновей и призвала их дать врагам совместный отпор, поскольку поодиночке они могли быть разбиты. Все зюздинцы собрались вместе и шесть дней занимались ловлей ворон. Когда их было поймано великое множество, ворон отнесли за вражеское городище и выпустили на волю. Возвращаясь домой, вороны полетели над его территорией. Враги стали стрелять в них из луков, и вскоре израсходовали все стрелы. Тогда Друздя и её сыновья, вместе со всеми своими людьми, напали на неприятеля и одержали над ним лёгкую победу.

Как можно судить по этому рассказу, женщину в Коми видели сильной и самостоятельной. Друздя была умной и находчивой, а также она смогла родить и воспитать шестерых богатырей, которые позже образовали целый народ.

Коми-крестьянка в истории

Если обратиться к историческим справкам, то можно увидеть немного другую картину. Согласно обычаям Коми, женщину передавали под власть мужчины: сначала отца, потом мужа. Это отражалось на ее имени: в каждой канцелярии имя женское сопровождалось с пометкой «такого-то дочь» или «крестьянская такого-то жена».

Главными добродетелями для коми-женщины всегда были доброта, трудолюбие, честность и покорность.  Это объяснялось полной зависимостью от мужчины, который распоряжается хозяйством.

Интересно то, что в отличие от других сибирянок, коми женщина имела равное право на наследство имущества мужа, как и другие наследники. 

В истории коми-женщине отводилась роль хранительницы очага. Однако случалось и так, что женщинам приходилось заниматься и «мужской» работой, например, ловлей рыбы. 

В целом, несмотря на особую роль коми-крестьянки в хозяйственных вопросах, гендерная ассиметрия в решении жизненных вопросов существовала. За женщиной признавался дом, за мужчиной - остальные вопросы.

Матчество в Коми

Как рассказывают филологи, в древности в Коми был матриархат. Женщина считалась очень большой силой, с нее начиналась жизнь. Мать имела большой социальный статус: ее уважали односельчане, обращались за советом. Ее мнение было очень значимым. 

Мужчины не обижались на то, что его жена имела довольно серьезную власть, ведь чем больше ее уважают, тем больше он ею гордиться. Женщину в Коми настолько уважали, что у детей было не «отчество», а «матчество»

Материал подготовлен совместо с проектами «Врата Биармии» и «Сокровища Пармы».

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